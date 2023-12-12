Лукашенко долетел до Беларуси 2 12.12.2023, 22:23

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Диктатора не было в стране с 29 ноября.

Александр Лукашенко прилетел в Беларусь после турне по Китаю, ОАЭ, Экваториальной Гвинее и Кении.

Судя по данным сервиса Flightaware, самолет Лукашенко приземлился в Минске в 16:44.

Лукашенко не было в Минске с 29 ноября. Он улетел на климатический форум под эгидой ООН в ОАЭ, слетал в Китай 2-3 декабря, вернулся в ОАЭ, 10 декабря отправился в Экваториальную Гвинею, а оттуда 11 декабря в Кению. Их Кении он в тот же день вернулся в Абу-Даби.

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