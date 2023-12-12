закрыть
13 декабря 2023, среда, 0:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Иностранцев, которые могли шпионить в пользу Беларуси и РФ, обнаружили в Польше

  • 12.12.2023, 23:31
  • 1,734
Иностранцев, которые могли шпионить в пользу Беларуси и РФ, обнаружили в Польше
Иллюстративное фото

Их задержали недалеко от Быдгощи.

В этом году в Польше недалеко от Быдгощи были обнаружены двое иностранцев, которые, возможно, занимались шпионажем в пользу Беларуси и России. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

В ABW не уточняют, когда именно были разоблачены иностранцы. Их гражданство также не упоминается.

Также спецслужба сообщает, что 1 декабря из Польши был депортирован россиянин, подозреваемый в сотрудничестве и связях со спецслужбами РФ.

ABW подчеркивает постоянный интерес России к указанному региону Польши.

Как сообщалось ранее, в течение 2016-2023 годов Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши арестовали 46 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип
Си Цзиньпин нервничает
Си Цзиньпин нервничает Таннер Браун