Иностранцев, которые могли шпионить в пользу Беларуси и РФ, обнаружили в Польше
- 12.12.2023, 23:31
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Их задержали недалеко от Быдгощи.
В этом году в Польше недалеко от Быдгощи были обнаружены двое иностранцев, которые, возможно, занимались шпионажем в пользу Беларуси и России. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).
В ABW не уточняют, когда именно были разоблачены иностранцы. Их гражданство также не упоминается.
Также спецслужба сообщает, что 1 декабря из Польши был депортирован россиянин, подозреваемый в сотрудничестве и связях со спецслужбами РФ.
ABW подчеркивает постоянный интерес России к указанному региону Польши.
Как сообщалось ранее, в течение 2016-2023 годов Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши арестовали 46 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.