Иностранцев, которые могли шпионить в пользу Беларуси и РФ, обнаружили в Польше 12.12.2023, 23:31

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Иллюстративное фото

Их задержали недалеко от Быдгощи.

В этом году в Польше недалеко от Быдгощи были обнаружены двое иностранцев, которые, возможно, занимались шпионажем в пользу Беларуси и России. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

В ABW не уточняют, когда именно были разоблачены иностранцы. Их гражданство также не упоминается.

Также спецслужба сообщает, что 1 декабря из Польши был депортирован россиянин, подозреваемый в сотрудничестве и связях со спецслужбами РФ.

ABW подчеркивает постоянный интерес России к указанному региону Польши.

Как сообщалось ранее, в течение 2016-2023 годов Агентство внутренней безопасности и Служба военной контрразведки Польши арестовали 46 человек, подозреваемых в сотрудничестве с российской или белорусской разведкой.

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