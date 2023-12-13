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Глава СВР России прилетел в Минск

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  • 13.12.2023, 11:53
  • 2,508
Глава СВР России прилетел в Минск

В аэропорту его встречал Тертель.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прилетел в Минск. Он возглавляет российскую делегацию на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. В аэропорту его встречал глава КГБ Беларуси Иван Тертель, передает БелТА.

Тертель назвал предстоящее совещание важным мероприятием. По его словам, площадка СНГ часто используется «для обсуждения острых проблем, на которых не могут сосредоточиться внешнеполитические ведомства».

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