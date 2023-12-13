Зеленский прилетел в Осло с неожиданным визитом 2 13.12.2023, 12:04

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Президент Украины назвал главные темы переговоров.

В среду, 13 декабря, после поездки в США, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло с неанонсированным визитом. Глава украинского государства примет участие в саммите лидеров северных стран, который состоится в этот день.

Также президент Украины проведет встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере по дальнейшей поддержке Украины. Об этом сообщили на сайте норвежского правительства и сам Зеленский в Telegram.

«Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы оказываем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также являются важными для обеспечения свободы и безопасности здесь, в Норвегии», – сказал премьер-министр Норвегии.

По итогам переговоров политики дадут общую пресс-конференцию.

Сам Зеленский сообщил, что прибыл в Осло для участия во втором Саммите Украина – Северная Европа.

«Вместе с лидерами Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции будем говорить об усилении оборонного, политического и экономического сотрудничества, о нашем общем будущем в Европе. Наша цель – безопасность и справедливый и крепкий мир на континенте», – написал украинский лидер.

Он добавил, что также проведет двусторонние переговоры с участниками Саммита, встретится с Королем Норвегии Гаральдом V, посетит Стортинг и пообщается с норвежскими политиками и предпринимателями.