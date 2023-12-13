«Болеют острыми респираторными заболеваниями больше, чем в пандемию» 13.12.2023, 13:51

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Жодинец сравнил данные за 2021 и 2023 годы.

Сведения об острых респираторных заболеваниях житель Жодино Денис нашел на сайте местного центра эпидемиологии и гигиены. Статистика его сильно удивила, пишет ex-press.live.

Денис сравнил цифры с теми, что статистика показывала ровно два года назад. Оказалось, что число заболевших острыми респираторными заболеваниями удивительно близко к показателям времен пандемии COVID-19. И даже выше.

На начало декабря текущего года, число случаев ОРЗ составило 1275, что существенно превышает 733 случая, зарегистрированные на начало ноября.

Но сравнивая данные с показателями ноября 2021 (1069 случаев), понимаешь: ситуация на данный момент не уступает той, что была во время пандемии.

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