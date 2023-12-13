закрыть
13 декабря 2023, среда, 14:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Болеют острыми респираторными заболеваниями больше, чем в пандемию»

  • 13.12.2023, 13:51
  • 1,294
«Болеют острыми респираторными заболеваниями больше, чем в пандемию»

Жодинец сравнил данные за 2021 и 2023 годы.

Сведения об острых респираторных заболеваниях житель Жодино Денис нашел на сайте местного центра эпидемиологии и гигиены. Статистика его сильно удивила, пишет ex-press.live

Денис сравнил цифры с теми, что статистика показывала ровно два года назад. Оказалось, что число заболевших острыми респираторными заболеваниями удивительно близко к показателям времен пандемии COVID-19. И даже выше.

На начало декабря текущего года, число случаев ОРЗ составило 1275, что существенно превышает 733 случая, зарегистрированные на начало ноября.

Но сравнивая данные с показателями ноября 2021 (1069 случаев), понимаешь: ситуация на данный момент не уступает той, что была во время пандемии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип