«Болеют острыми респираторными заболеваниями больше, чем в пандемию»
- 13.12.2023, 13:51
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Жодинец сравнил данные за 2021 и 2023 годы.
Сведения об острых респираторных заболеваниях житель Жодино Денис нашел на сайте местного центра эпидемиологии и гигиены. Статистика его сильно удивила, пишет ex-press.live.
Денис сравнил цифры с теми, что статистика показывала ровно два года назад. Оказалось, что число заболевших острыми респираторными заболеваниями удивительно близко к показателям времен пандемии COVID-19. И даже выше.
На начало декабря текущего года, число случаев ОРЗ составило 1275, что существенно превышает 733 случая, зарегистрированные на начало ноября.
Но сравнивая данные с показателями ноября 2021 (1069 случаев), понимаешь: ситуация на данный момент не уступает той, что была во время пандемии.