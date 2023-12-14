Литовским военным запретили ездить в Беларусь 1 14.12.2023, 19:05

Такое решение принял Сейм Литвы.

Литовские военнослужащие не смогут выезжать в страны, представляющие угрозу национальной безопасности. Такое решение принял Сейм Литвы, передает BNS.

За поправки, предусматривающие это, проголосовали 78 парламентариев, никто не был против и не воздержался.

Изменения в закон инициировало Министерство национальной обороны Литвы. Согласно утвержденному проекту, правительство утвердит территории, въезд на которые солдатам будет запрещен.

Ранее в Минобороны Литвы подготовили список таких стран: в него вошли Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, а также Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, включая Приднестровье, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия (включая Абхазию и Южную Осетию).

Аналогичным образом военнослужащие, проходящие профессиональную военную службу, не смогут выезжать в зарубежные страны или на их территории, куда Министерство иностранных дел советует гражданам не ехать или которые МИД рекомендует немедленно покинуть.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».