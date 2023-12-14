Литовским военным запретили ездить в Беларусь

Литовским военным запретили ездить в Беларусь1
- 14.12.2023, 19:05
Такое решение принял Сейм Литвы.
Литовские военнослужащие не смогут выезжать в страны, представляющие угрозу национальной безопасности. Такое решение принял Сейм Литвы, передает BNS.
За поправки, предусматривающие это, проголосовали 78 парламентариев, никто не был против и не воздержался.
Изменения в закон инициировало Министерство национальной обороны Литвы. Согласно утвержденному проекту, правительство утвердит территории, въезд на которые солдатам будет запрещен.
Ранее в Минобороны Литвы подготовили список таких стран: в него вошли Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, а также Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Молдова, включая Приднестровье, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Грузия (включая Абхазию и Южную Осетию).
Аналогичным образом военнослужащие, проходящие профессиональную военную службу, не смогут выезжать в зарубежные страны или на их территории, куда Министерство иностранных дел советует гражданам не ехать или которые МИД рекомендует немедленно покинуть.