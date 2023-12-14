Месси вошел в тройку претендентов на премию лучшему игроку по версии ФИФА 14.12.2023, 19:10

Лионель Месси

Победителя назовут 15 января.

Аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холанд и француз Килиан Мбаппе составили финальную тройку претендентов на премию лучшему игроку года The Best, сообщается на сайте ФИФА.

Нападающий «Манчестер Сити» Холанд выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии, забил 28 мячей в 33 играх, был признан лучшим игроком АПЛ и получил европейскую «Золотую бутсу».

Месси, летом перешедший из ПСЖ в «Интер Майами», в этом году получил «Золотой мяч», стал чемпионом Франции с ПСЖ и самым титулованным футболистом мира.

Мбаппе помог ПСЖ выиграть чемпионат Франции, забив 17 голов в последних 20 матчах сезона, стал лучшим бомбардиром и игроком турнира.

Победитель будет назван 15 января. Изначально на награду претендовали 12 игроков.

ФИФА оценивала достижения игроков в период с 19 декабря 2022 по 20 августа 2023 года.

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