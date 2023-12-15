Шойгу провел секретное совещание из-за плачевной ситуации с ВДВ России 15.12.2023, 8:35

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Какое решение было принято?

В России назрели серьезные проблемы с боевой готовностью воздушно-десантных войск. Вмешаться пришлось лично министру обороны Сергею Шойгу, который созвал спецзаседание для обсуждения реформирования этого рода войск.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников, близких к украинским спецслужбам. К совещанию присоединились также заместители Шойгу, командующие разных родов войск, руководство Роскосмоса и ряд российских государственных деятелей.

Отмечается, что повышение боевого потенциала десантных войск РФ собираются достичь путем ряда нововведений. О серьезной реформе российских ВДВ свидетельствуют, в частности, следующие планы:

– выведение на новый уровень подготовки личного состава, прежде всего – офицеров;

– масштабирование использования дронов разного типа – сейчас в составе ВКС, но с перспективой вывода в отдельный вид войск;

– усовершенствование подходов к организации логистики, которая стала одной из определяющих проблем при наступлении с северного направления и попытки захватить Киев. В первую очередь, проводят плановую работу по налаживанию беспрепятственной поставки боекомплекта, ГСМ и медицинской помощи при совершении быстрых прорывов на стратегические объекты далеко за линией фронта.

– Выделение дополнительного бюджета, который будет расходоваться, в частности, на разработку и совершенствование новейших вооружений.

Большинство пунктов программы имеют четкие временные рамки и должны быть выполнены до конца текущего года.

Более того, российское командование не бросило идею оккупации Киева. Основной расчет возлагается на повторную попытку мгновенного «блиц-крига». Считается, что оборона на этом направлении не будет эффективной, поскольку основные военные силы и внимание украинских Сил безопасности и обороны скованы в зоне активных боевых действий.

Для достижения своих целей россияне собираются создать новые десантно-штурмовые соединения, поэтому участники заседания:

– предложили пути усовершенствования системы подготовки студентов вузов;

– рассмотрели планы деятельности Южного и Восточного военных округов и отдельно ВДВ как рода войск;

– озвучили результаты реализации комплекса мер повышения боевого потенциала ВДВ.

Кроме того, в рамках масштабирования использования дронов в штаты ВДВ решили включить разведывательно-ударные подразделения. На их вооружении есть FPV-дроны и комплексы в составе разведывательных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Они обеспечивают «поражение движущихся целей и стационарных объектов на глубину до 100 км».

Шойгу указал на необходимость разработки программ подготовки операторов FPV-дронов, обратив внимание на масштабность их применения в войне против Украины. В развитии ВДВ российское командование учитывает опыт войны в Украине, особенно ее начальной стадии.

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