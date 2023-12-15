Мощнейший циклон «Ваня» после Беларуси добрался до Москвы 15.12.2023, 10:49

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В столице РФ — снежный апокалипсис.

Мощнейший циклон «Ваня» после Беларуси прошелся по европейской части России и добрался до Москвы

«В снегу — всё», — сообщают российские паблики.

В российской столице выпало 1/5 нормы месячных осадков (на видео). К вечеру ожидаются 9-бальные пробки. Особенно сильно досталось Курской области РФ — 81% снежной нормы декабря. В Орловской и Белгородской областях — чуть больше половины месячной нормы.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларусь 14 декабря 2023 года пришел циклон «Ваня» с сильными снегопадами.

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