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Мощнейший циклон «Ваня» после Беларуси добрался до Москвы

  • 15.12.2023, 10:49
  • 1,932
Мощнейший циклон «Ваня» после Беларуси добрался до Москвы

В столице РФ — снежный апокалипсис.

Мощнейший циклон «Ваня» после Беларуси прошелся по европейской части России и добрался до Москвы

«В снегу — всё», — сообщают российские паблики.

В российской столице выпало 1/5 нормы месячных осадков (на видео). К вечеру ожидаются 9-бальные пробки. Особенно сильно досталось Курской области РФ — 81% снежной нормы декабря. В Орловской и Белгородской областях — чуть больше половины месячной нормы.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Беларусь 14 декабря 2023 года пришел циклон «Ваня» с сильными снегопадами.

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