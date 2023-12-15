В Москве за «фейки» о ВС РФ приговорили к 8 годам колонии сценариста «Бумера» Ивана Вырыпаева 15.12.2023, 11:48

2,554

Иван Вырыпаев

Он публично осудил войну.

Басманный суд Москвы заочно приговорил драматурга и режиссера Ивана Вырыпаева, известного по фильмам «Бумер. Фильм второй», «Дневник убийцы», UFO, к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии, сообщают росСМИ.

Обвинение просило для Вырыпаева наказание в виде 10 лет лишения свободы. Защита настаивала на том, что информация, которую следствие сочло «фейком», была взята Вырыпаевым из открытых источников и просило вернуть дело в прокуратуру.

Поводом для дела, о котором стало известно в мае 2023 года, послужили интервью Вырыпаева чикагскому радио Radio NVC, ютьюб-каналам «Ходорковский Live» и «ОВД-Инфо», а также несколько публикаций на личном сайте режиссера.

Пьесы Иван Вырыпаев до начала войны шли на сценах более чем 40 российских театров, включая МХАТ им. Чехова, БДТ, Театр наций и «Современник». После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Вырыпаев, который последние несколько лет живет в Варшаве и публично осудил войну.

В конце 2021 года состоялась премьера спектакля «1,8 метра» — столько места отводится человеку в переполненных белорусских тюрьмах. В постановке актеры из Беларуси, Польши и России читают письма и воспоминания политзаключенных и их родственников. В спектакле Олег Гарбуз вспоминает Витольда Ашурка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».