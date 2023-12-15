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Россияне сбили собственный вертолет в районе Крынок

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  • 15.12.2023, 12:35
  • 3,264
Россияне сбили собственный вертолет в районе Крынок

«Дружеский огонь» открыли десантники из 337-го штурмового полка РФ.

В четверг, 14 декабря, российские Z-военкоры начали писать о сбитии якобы украинского вертолета в районе Крынок - украинского плацдарма на левобережье Херсонской области. Эта информация не соответствует действительности, передает dialog.ua.

Об этом также сообщил российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», связанный с офицерами группировки ВС РФ «Днепр», воюющей на этом направлении.

По данным Z-военкоров, вертолет был сбит оккупантами из 337-го десантно-штурмового полка ВС РФ.

«Наши источники на «земле», как и данные объективного контроля ПВО, не подтверждают эту информацию. Более того, к району, где находятся подразделения 337-го ДШП, вертолеты ВСУ не приближались, зато наши вертолеты там пролетали… Учитывая низкую выучку подразделений 337-го ДШП, не исключается и дружеский огонь», - написал российский Z-канал.

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