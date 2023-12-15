Экс-агент ФБР получил срок за работу на Дерипаску 1 15.12.2023, 15:40

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Много заработать не успел.

Чарльз Макгониал, отслуживший в ФБР 22 года, после увольнения в 2021 г. стал помогать российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Хотя он нарушил санкции США, под которыми уже три года находился Дерипаска, интереснее другое: бизнесмен нанял Макгониала, который до отставки возглавлял нью-йоркское отделение контрразведки ФБР, чтобы накопать компромат на другого олигарха, Владимира Потанина.

Американскую юстицию, впрочем, больше все-таки заинтересовал вопрос санкций. Макгониал, будучи одним из самых высокопоставленных офицеров контрразведки, «злоупотребил должностными полномочиями», заявил помощник прокурора Хейган Скоттен перед вынесением приговора в четверг. По его словам, спецагент пытался превратить свои навыки в деньги, надеясь заработать миллионы. Пользуясь служебным положением, Макгониал «составил целую картотеку жуликов, которым мог бы предложить свои услуги после отставки».

Судья приговорил Макгониала, обвиненного в нарушении санкций и отмывании денег, к 4 годам 2 месяцам тюрьмы и штрафу в $40 000.

В ФБР спецагент контролировал расследование нарушений санкций российскими олигархами, включая Дерипаску, который вместе с Виктором Вексельбергом и рядом контролируемых ими компаний попал под американские санкции в 2018 г. Но Макгониал в нарушение санкций стал «налаживать отношения с агентом Дерипаски», надеясь вести дела с олигархом после своего ухода из ФБР, говорится в заявлении офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка.

В 2021 г. Макгониал согласился работать на Дерипаску, в частности, чтобы «расследовать деятельность соперника – другого российского олигарха в обмен на скрытые платежи от Дерипаски». В августе этого года, после ареста, Макгониал признался судье, что собирал негативную информацию о Потанине, чтобы добиться и его включения в санкционный список, пишет «Би-би-си».

По словам адвокатов фэбээровца, он полагал, что такие действия «согласуются» с политикой США, потому что содействуют потенциальному наложению санкций на Потанина.

Хотя под ограничительные меры США с годами попадало все больше крупных российских бизнесменов (особенно после начатого Владимиром Путиным вторжения в Украину), Потанина власти западных стран почти не трогали. Даже после начала войны он долгое время не попадал в санкционные списки; это может объясняться тем, что он контролирует «Норильский никель», который является крупнейшим поставщиком ряда металлов на мировой рынок, включая металлы платиновой группы.

США ввели санкции против Потанина только в декабре 2022 г.

Макгониал также помогал Дерипаске добиться снятия санкций. Участие бизнесмена в сделке со спецагентом скрывалось: его имя не упоминалось в электронных письмах, для заключения контракта использовались подставные компании (через них же пересылались деньги), подпись на договоре была поддельной.

Много заработать Макгониал не успел. Уже через несколько месяцев его раскрыли бывшие коллеги. Судья постановил конфисковать у него всего $17 500.

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