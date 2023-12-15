Минус полсотни спецназовцев: новые детали удара по оккупантам в Мариуполе 1 15.12.2023, 16:41

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«Элитные» бойцы прибыли на базу за несколько дней до взрыва.

Вечером 14 декабря в оккупированном Мариуполе произошла серия взрывов возле ТРЦ «Порт-Сити». Прилетело по базе ВС РФ, в результате чего погибли полсотни российских воинов. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка».

«В результате ракетного удара по месту расположения военных в районе ТРЦ «Порт-Сити» в Мариуполе погибли 52 человека, еще более 20 ранены. На место дислокации, по которому был нанесен удар, несколько дней назад заехали новые бойцы, в частности спецназовцы. Часть их должны были отправить на Угледар, часть — на Авдеевское направление фронта», — говорится в сообщении.

Оккупанты сетуют на то, что об информации о прибытии новой партии военных ВС РФ для войны против Украины быстро узнали на противоположной стороне и ударили ракетами прямо по месту размещения войск.

Кроме россиян повреждения получили по меньшей мере 10 единиц вражеской техники.

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