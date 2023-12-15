Лавров взялся за дедолларизацию пенсий граждан России в Беларуси 15.12.2023, 18:32

1,122

Сергей Лавров

Подробности.

Пересчет российских пенсий при трансфертах в Беларусь через доллар — неудобная схема. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщают росСМИ.

— Абсолютно неудобно получать пенсию через доллар. Здесь дедолларизация тоже должна присутствовать, — отметил министр.

Лавров пояснил, что эти вопросы — зона ответственности Минтруда и Минфина России. Глава МИД заверил, что внешнеполитическое ведомство обратится туда, чтобы узнать, в чем же смысл такой схемы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».