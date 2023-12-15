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Лавров взялся за дедолларизацию пенсий граждан России в Беларуси

  • 15.12.2023, 18:32
  • 1,122
Лавров взялся за дедолларизацию пенсий граждан России в Беларуси
Сергей Лавров

Подробности.

Пересчет российских пенсий при трансфертах в Беларусь через доллар — неудобная схема. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником, сообщают росСМИ.

— Абсолютно неудобно получать пенсию через доллар. Здесь дедолларизация тоже должна присутствовать, — отметил министр.

Лавров пояснил, что эти вопросы — зона ответственности Минтруда и Минфина России. Глава МИД заверил, что внешнеполитическое ведомство обратится туда, чтобы узнать, в чем же смысл такой схемы.

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