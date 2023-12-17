Беспилотники массированно атаковали три области РФ 2 17.12.2023, 8:37

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Нанесен удар по военному аэродрому с фронтовыми бомбардировщиками под Ростовом.

На территории трех областей Российской Федерации были зафиксированы атаки беспилотных летающих аппаратов. Российские военные якобы «сбили» более 30 дронов неизвестного происхождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО были «уничтожены и перехвачены» 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале отметил, что жертв после массовой атаки беспилотников на регион нет.

«Сегодня рано утром силы ПВО отбили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена», - сообщил Голубев.

Тем временем российский Telegram-канал ASTRA опубликовал видео момента ночной атаки на военный аэродром Морозовск в Ростовской области.

Отмечается, что беспилотники атаковали местную военную авиабазу. На ее территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

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