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Момент удара по военной авиабазе РФ под Ростовом показали на видео

  • 17.12.2023, 9:38
Момент удара по военной авиабазе РФ под Ростовом показали на видео

На аэродроме находились фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М и Су-34.

Сегодня ночью ударные беспилотники массированно атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области РФ.

Telegram-канал ASTRA опубликовал видео момента ночной атаки на военный аэродром Морозовск в Ростовской области.

Отмечается, что дроны атаковали местную военную авиабазу. На ее территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

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