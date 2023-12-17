ЦАХАЛ показал самый большой тоннель ХАМАС, который обнаружили в Газе 17.12.2023, 21:03

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Видео.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала самый большой из обнаруженных в секторе Газа туннель группировки ХАМАС длиной 4 километра, размеры которого позволяют перемещаться по нему на транспорте.

В комментарии ЦАХАЛа к обнародованному видео сказано, что один из входов в туннель расположен в 400 метрах от пункта пропуска Эрез, через который палестинцы переходили, чтобы работать в Израиле.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL — Israel Defense Forces (@IDF) December 17, 2023

Times of Israel отмечает, что в некоторых местах эта подземная сеть достигает глубины 50 метров и, похоже, тоннель является достаточно широким, чтобы по нему могли ездить транспортные средства. Выходов из этого тоннеля на территорию Израиля нет.

Армия обороны Израиля заявила, что в течение последних нескольких недель элитное подразделение Боевого инженерного корпуса Яхалом и Северная бригада дивизии Газы использовали «передовые разведывательные и технологические средства», чтобы раскрыть «стратегическую» сеть туннелей, просканировать ее и очистить от любых потенциальных угроз.

Журналисты Times of Israel видели карту тоннеля, но публиковать ее пока не разрешено. Издание отмечает, что, по данным ЦАХАЛа, тоннель имеет несколько ответвлений и узлов, а также водопроводные, электрические и коммуникационные линии. В некоторых частях тоннеля войска нашли бронированные двери, которые, по словам ЦАХАЛа, должны были предотвратить проникновение израильских войск.

Армия обороны Израиля также сообщила, что в туннеле было найдено «много оружия» боевиков ХАМАС.

«Его ширина указывает на то, что он должен был использоваться для рейдов на автомобилях против гражданских в приграничных общинах Газы», — сказал командир Северной бригады дивизии Газы полковник Хаим Коэн в видеозаявлении.

По данным ЦАХАЛа, во время боевых действий, продолжающихся в Газе, ХАМАС совершил несколько нападений на войска из сети туннелей.

ЦАХАЛ заявлял, что наземное наступление против ХАМАС в Газе предоставило «много информации о проекте террористических туннелей ХАМАС».

ЦАХАЛ также опубликовал кадры, полученные в секторе Газа, на которых видно, как инженеры ХАМАС строят тоннель. На кадрах видно, как члены палестинской террористической группировки используют специальное оборудование для рытья тоннеля.

По данным ЦАХАЛа, в строительстве тоннеля участвовала группа из десятков террористов ХАМАС, «которые специально прибыли для его строительства из Хан-Юниса [на юге Сектора Газа] на север Сектора Газа».

Проект тоннеля возглавлял Мухаммад Синвар, командир южной бригады ХАМАС и брат лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара. ЦАХАЛ заявил, что материалы, использованные для строительства тоннеля, «не были замечены в тактических тоннелях ХАМАС», а машины для бурения тоннелей, которые использовались при строительстве, были контрабандой завезены в сектор Газы.

По оценкам военных, ХАМАС инвестировал миллионы долларов в свою сеть туннелей.

На прошлой неделе ЦАХАЛ объявил, что солдаты обнаружили более 800 входов в туннели в Газе с начала наземного наступления против ХАМАС, которое началось в конце октября, около 500 из которых уже уничтожено.

Армия обороны Израиля также успешно испытала закачку морской воды в туннели ХАМАС, чтобы заставить боевиков выйти из-под земли.

Отвечая на вопрос о беспокойстве относительно того, что такая тактика может нанести вред заложникам, некоторые из которых удерживаются в туннелях ХАМАС, представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил на пресс-конференции 14 декабря, что армия действует на основе разведывательных данных о том, где, по ее мнению, находятся заложники и не принимает меры, которые могут им навредить.

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