Один из главных «кошельков Лукашенко» сменил регистрацию своего бизнес-джета 1 19.12.2023, 14:07

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Что известно.

Находящийся под санкциями белорусский бизнесмен Николай Воробей, которого считают одним из главных «кошельков Лукашенко» находящийся под санкциями, сменил регистрацию своего самолета Embraer Legacy 650.

Бизнес-джет ранее был зарегистрирован в Австрии, но в декабре он сменил страну прописки. Как сообщают российские СМИ, самолет теперь управляется латвийской компанией Union Aviation AS, он уже отправился в полет из Риги через Женеву в Дубай.

Ранее эстонский бизнесмен Алексей Чулец также сменил регистрационный номер и страну регистрации бизнес-джета Gulfstream G450 с Австрии на Латвию. Он является одним из партнеров Воробья.

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