закрыть
19 декабря 2023, вторник, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Один из главных «кошельков Лукашенко» сменил регистрацию своего бизнес-джета

1
  • 19.12.2023, 14:07
  • 1,844
Один из главных «кошельков Лукашенко» сменил регистрацию своего бизнес-джета

Что известно.

Находящийся под санкциями белорусский бизнесмен Николай Воробей, которого считают одним из главных «кошельков Лукашенко» находящийся под санкциями, сменил регистрацию своего самолета Embraer Legacy 650.

Бизнес-джет ранее был зарегистрирован в Австрии, но в декабре он сменил страну прописки. Как сообщают российские СМИ, самолет теперь управляется латвийской компанией Union Aviation AS, он уже отправился в полет из Риги через Женеву в Дубай.

Ранее эстонский бизнесмен Алексей Чулец также сменил регистрационный номер и страну регистрации бизнес-джета Gulfstream G450 с Австрии на Латвию. Он является одним из партнеров Воробья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип