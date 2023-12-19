Андрей Санников: Лукашенко остался на позиции лузера 19.12.2023, 19:47

Андрей Санников

У белорусов не только славная история, но и свободное и европейское будущее.

19 декабря 2010 в Беларуси прошли так называемые президентские выборы. После закрытия избирательных участков вышли на демонстрацию против фальсификаций их итогов. Площадь-2010 стала одной из самых массовых акций в истории Беларуси.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010-го года Андрей Санников рассказал сайту Charter97.org, как Восстание достоинства повлияло на ход событий в Беларуси

— Я бы назвал это первым этапом революции, второй этап был в 2020-м году. Третий этап приведет уже к победе. 2010-й год значительно повлиял на все последующие события в Беларуси, потому что были заложены механизмы, которые работают и сегодня, несмотря на жестокие репрессии.

Прежде всего — это солидарность, та самая солидарность, которая существует сегодня, которая существовала во время эпидемии COVID-19, которая существовала во время протестов. Система взаимопомощи, взаимовыручки людей, не только политически ангажированных, но и далеких от политики, начала складываться именно в 2010-м году.

После 2010-го года я бы еще один этап отметил — это 2017-й год, протесты против закона о «тунеядцах», которые логически подвели к 2020-му году. Народные протесты 2017 года оказали сильное влияние на 2020-й.

— Сегодня многие герои Площади-2010 в тюрьмах — Николай Статкевич, Евгений Афнагель, Максим Винярский, Павел Северинец. Почему именно эти люди были в авангарде перемен тогда и были причастны к протестам в 2020 году?

— Надо вспомнить, что и Николай Статкевич, и Павел Северинец были и до 2010-го года героями протестов, людьми смелыми и решительными. И Макс Винярский, и Женя Афнагель прошли очень большую уличную школу и понимали, что без улицы режим просто невозможно поменять.

Выходить на протесты — это не желание Николая, Павла, Макса или мое. Просто-напросто, когда тебя лишают возможности высказать свое мнение и влиять на политическую жизнь в стране, прежде всего — через честные выборы, то единственным средством остается уличный протест.

История нас учит одному, что никто не хочет на ней учиться. А уроков можно извлечь очень много и из 2010-го года, и из предыдущих.

Первый урок — открывшееся окно возможностей необходимо использовать на полную катушку, не останавливаясь на полпути.

Второй урок, вытекающий из первого, — если не идти до конца, то репрессии будут возрастать в геометрической прогрессии, а если в очередной раз упустить победу, то они становятся тотальными и перемалывают в том числе всю прежнюю агентуру.

Третий урок – не позволять прохиндеям красть протестный взрыв народа.

Чем был показателен 2010-й год?

На мой взгляд, это был единственный год масштабных протестов (если брать 2001-й, 2006-й, 2015-й вообще был «мертвый год», 2020-й — революция), когда лидеры пообещали быть до конца с людьми и свое обещание сдержали. Это очень важно.

Давайте вспомним: в 2001-м году единый кандидат надолго исчез с Площади, его чуть ли ни силой привели, в 2006-м году единый кандидат повел цветы возлагать. В 2010-м же году мы просто-напросто решили, что будем стоять на Площади до конца. Хотя и не всем кандидатам, которые потом проявили себя не лучшим образом, это нравилось, однако мы были вместе со всеми.

Считаю, что это был ключевой фактор. Вопрос, что бы делали Николай и Павел, мне совершенно ясен — конечно, если бы не арест, они были бы во главе протестов 2020 года. Это могло бы переломить ситуацию. Лидером стал народ, вопреки призывам не выходить на улицу, но в какой-то момент стало понятно, что людьми через Telegram-каналы, другие инструменты стали манипулировать просто мошенники, которые то ли выполняли задание, то ли хотели собственной славы, это в данном случае неважно.

Вспомним, что никто их тех лидеров, которые шли на выборы, за исключением, естественно, Николая Статкевича и Сергея Тихановского (которых посадили заранее), не призывал к протестам. Наоборот, людей убеждали не выходить, не протестовать, это, мол, незаконно и так далее.

Вот теперь мы и пожинаем плоды трусости.

— После Площади-2010 в The New York Times вышла известная статья «Лукашенко — лузер». Сегодня мы слышим от некоторых людей, которые называют себя «оппозиционерами», призывы «перевернуть страницу», «идти на диалог». Мол, «Лукашенко победил». Остается ли Лукашенко лузером спустя эти 13 лет?

— Конечно остался и укрепился именно на этой позиции. В чем он победил? Я вот не понимаю этого посыла. В том, что развалил экономику? Построил концлагерь? Держится у власти только за счет репрессий? Жирует за счет народа? Это разве победа? Нет, он не победил. Белорусы уже восстали, и их не победить никому и никогда.

Знаете, предсказуемо, что достаточно быстро появились люди, которые говорят, «пусть Запад уже ослабит санкции против Лукашенко», «давайте торговать политзаключенными», «признаем поражение». Я воспринимаю это так, что «Зыбицкая» устала от собственной фронды и хочет вернуться в стойло.

Неужели кто-то всерьез считает Лукашенко какой-то значимой политической фигурой? Каким-то фактором в международных отношениях? Да, он является фактором, но только в российской войне против Украины, для которой он предоставил территорию.

Уровень всего выстроенного им режима — это уровень концлагеря. Там есть начальник, вертухаи и «капо», помогатые из числа заключенных, но не более того. Так к ним и надо относиться.

Потому звучащие призывы к ослаблению давления на режим — это на самом деле слезные просьбы благоустроить концлагерь.

Но белорусы не будут жить в концлагере и не будут частью гнилой российской империи. У нас не только славная история, но и свободное и европейское будущее.

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