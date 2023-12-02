В заложниках ХАМАС остаются не менее 137 человек 2.12.2023, 1:30

Среди них - 126 израильтян.

В заложниках террористической группировки ХАМАС остаются не менее 137 человек, захваченных в ходе беспрецедентного по масштабам нападения на Израиль. Среди них - 115 мужчин, 20 женщин и двое детей, одному из которых 10 месяцев, другому - 4 года. Об этом в пятницу, 1 декабря, заявил представитель израильского правительства Эйлон Леви, передает «Немецкая волна».

По его словам, в это число входит женщина с двумя маленькими сыновьями, которых ХАМАС объявил погибшими в результате израильского удара несколько дней назад. Израильские вооруженные силы пока не могут подтвердить их гибель, заявил представитель Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ).

Большинство остающихся в заложниках ХАМАС - израильтяне (126 человек), среди них есть восемь человек с вторым, немецким гражданством. Кроме того, ХАМАС удерживает 8 граждан Таиланда, одного непальца, одного танзанийца и одного заложника с французским и мексиканским паспортами. Еще семь человек числятся пропавшими без вести после террористической атаки 7 октября.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию.

Благодаря международным усилиям к 1 декабря удалось добиться освобождения 105 заложников, в свою очередь из израильских тюрем были отпущены 240 палестинских заключенных. Утром 1 декабря ЦАХАЛ сообщил о возобновлении боевых действий в секторе Газа после ракетного обстрела со стороны ХАМАС.

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