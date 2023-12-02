Россиянин позвонил семье из плена и попал в пикантную ситуацию 8 2.12.2023, 16:02

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Оккупант помешал застолью.

Пленный российский оккупант позвонил близким, но, как оказалось, помешал их застолью. Нетрезвые родственники пообещали «поднять пол-Ярославля», чтобы ему помочь.

Интервью у пленного было взято в рамках проекта «Хочу жить». По сети разлетелся фрагмент видео, на котором военный армии РФ позвонил домой.

В частности, оккупант связался по видео со своей сестрой, но застал ее за распитием алкоголя.

«Вы что, пьете, что ли?», – удивился он.

«Нет, это мартини», – ответила ему родственница.

Ее «собутыльник» заметил, что пленный оккупант выглядит расстроенным и предложил помощь, пообещав поднять «пол-Ярославля».

«Если помочь какая нужна будет, звякни, попроси ребят. Все помогу, соберу здесь весь поселок, соберу пол-Ярославля», – сказал россиянин.

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