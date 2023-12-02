Антониу Гуттериш вляпался в историю

Антониу Гуттериш вляпался в историю2
- 2.12.2023, 16:25
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У ООН свои стандарты «этики».
Антониу Гуттериш в некотором смысле вляпался в историю, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
На климатическом саммите ООН в ОАЭ замечен причастный к убийству Романа Бондаренко «сенатор» Дмитрий Басков. Имя и фамилия Дмитрия находится не в одном санкционном списке и не одном докладе о репрессиях в Беларуси.
Обнимашки с Дмитрием Басковым стоили хунте чемпионата мира по хоккею, а Рене Фазелю — позорного завершения карьеры главного международного спортивного функционера от хоккея.
Но у ООН свои стандарты этики.