Антониу Гуттериш вляпался в историю 2 2.12.2023, 16:25

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У ООН свои стандарты «этики».

Антониу Гуттериш в некотором смысле вляпался в историю, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

На климатическом саммите ООН в ОАЭ замечен причастный к убийству Романа Бондаренко «сенатор» Дмитрий Басков. Имя и фамилия Дмитрия находится не в одном санкционном списке и не одном докладе о репрессиях в Беларуси.

Обнимашки с Дмитрием Басковым стоили хунте чемпионата мира по хоккею, а Рене Фазелю — позорного завершения карьеры главного международного спортивного функционера от хоккея.

Но у ООН свои стандарты этики.

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