Израильские разведчики получили приказ уехать из Катара
2.12.2023, 19:27
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Переговоры с ХАМАС остановлены.
Израильские разведчики получили приказ возвращаться из Катара после того, как переговоры о прекращении огня зашли в глухой угол.
Глава «Моссада» Давид Барнеа «приказал команде в Дохе вернуться в Израиль», получив соответствующее указание от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает BBC.
«Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которое включало освобождение всех женщин и детей в соответствии со списком, который был предоставлен ХАМАСу и одобрен им», - говорится в заявлении "Моссада".
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