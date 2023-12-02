Израильские разведчики получили приказ уехать из Катара 2.12.2023, 19:27

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Переговоры с ХАМАС остановлены.

Израильские разведчики получили приказ возвращаться из Катара после того, как переговоры о прекращении огня зашли в глухой угол.

Глава «Моссада» Давид Барнеа «приказал команде в Дохе вернуться в Израиль», получив соответствующее указание от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает BBC.

«Террористическая организация ХАМАС не выполнила свою часть соглашения, которое включало освобождение всех женщин и детей в соответствии со списком, который был предоставлен ХАМАСу и одобрен им», - говорится в заявлении "Моссада".

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