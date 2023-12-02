В небе над российским Краснодаром были слышны звуки взрывов 2.12.2023, 19:57

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Видеофакт.

Российские телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов в небе над Краснодаром. Очевидцы публикуют видео и фотографии предположительно инверсионных следов ракет в небе, сообщает «Радио Свобода».

На видео слышны громкие звуки и видны светящиеся движущиеся объекты в небе. Телеграм-канал «Типичный Краснодар» цитирует сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, согласно которому «сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало».

Министерство обороны России вечером 2 декабря заявило, что около 18 часов по московскому времени украинские военные выпустили по территории России две модифицированные ракеты С-200, которые, как утверждается, были сбиты средствами ПВО над Азовским морем. Независимого подтверждения этой информации нет. Краснодар находится примерно в 80 километрах от Азовского моря.

Украинские военные не комментировали сообщение о предполагаемой ракетной атаке.

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