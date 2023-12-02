закрыть
2 декабря 2023, суббота, 20:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В небе над российским Краснодаром были слышны звуки взрывов

  • 2.12.2023, 19:57
  • 1,512
В небе над российским Краснодаром были слышны звуки взрывов

Видеофакт.

Российские телеграм-каналы сообщают о звуках взрывов в небе над Краснодаром. Очевидцы публикуют видео и фотографии предположительно инверсионных следов ракет в небе, сообщает «Радио Свобода».

На видео слышны громкие звуки и видны светящиеся движущиеся объекты в небе. Телеграм-канал «Типичный Краснодар» цитирует сообщение Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, согласно которому «сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало».

Министерство обороны России вечером 2 декабря заявило, что около 18 часов по московскому времени украинские военные выпустили по территории России две модифицированные ракеты С-200, которые, как утверждается, были сбиты средствами ПВО над Азовским морем. Независимого подтверждения этой информации нет. Краснодар находится примерно в 80 километрах от Азовского моря.

Украинские военные не комментировали сообщение о предполагаемой ракетной атаке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип