Ученые: Антарктические пингвины засыпают 10 000 раз в день 2.12.2023, 20:14

И дремлют по 11 часов в сутки.

Если бы мы спали всего по четыре секунды за раз, то это было бы настоящей пыткой! Но не для пингвинов, которые засыпают тысячи раз в день, пишет techinsider.

Ученые, изучающие птиц на острове Кинг Джордж в Антарктиде, обнаружили, что арктические пингвины дремлют более 10 000 раз в день, что позволяет им постоянно следить за своими гнездами, защищая яйца и птенцов от хищников. В общей сложности птицы могут дремать 11 часов в день, ни разу не впадая в непрерывный сон.

Сон распространен среди животных повсеместно, но он делает их уязвимыми для хищников, поскольку они теряют способность быстро реагировать на внешнюю среду.

Исследователи ранее уже изучали пингвинов в 1980-х годах. Для этого птиц отлавливали, помещали в укрытие и наблюдали за ними. Тогда ученые сообщали о фрагментарном сне в течение коротких периодов времени, который они назвали «сонливостью». В ходе последнего исследования эксперты обнаружили, что этот фрагментарный сон сохранялся в течение всего дня, показывая, что пингвины не погружаются в более глубокий сон.

В рамках новой работы пингвинов изучали в дикой природе, используя мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и непрерывную видеосъемку. О микросне свидетельствовала активность мозга, связанная со сном, и закрытие глаз. Ученые также отметили небольшое увеличение глубины сна около полудня, когда риск нападения хищников может быть минимальным.

Исследования показали, что некоторые виды обычно спят очень мало и, кажется, без отрицательных последствий для их работоспособности во время бодрствования. Саванные слоны спят в среднем по два часа в день, и в основном стоя, как показало одно исследование. Иногда они обходились без сна по 48 часов.

У некоторых видов существуют различия между полами: самцам плодовых мушек требуется более 10 часов сна в сутки, в то время как самки прекрасно обходятся четырьмя.

Большие фрегаты могут месяцами находиться в полете во время океанских миграций. В этот период они могут спать менее часа в сутки, продолжая заниматься навигацией и охотой. Когда они возвращаются в гнездо, то будто «запасаются» сном, дремля почти по 13 часов в сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».