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Беларусь ждут морозы до -23

  • 2.12.2023, 22:53
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Беларусь ждут морозы до -23

Уже на следующей неделе.

Температура воздуха в городах окажется ниже климатической нормы на 5−7 °C. Придут морозы, временами будет идти снег. Синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ рассказал о погоде в первую полную неделю декабря. Вот главное из прогноза.

В начале недели в Беларуси будет облачно с прояснениями, временами пройдет кратковременный снег. Местами ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица, придут морозы. Ночью на улице будет от -6°C до -12°C, при прояснениях — еще холоднее, до -14°C. Днем в понедельник от -2°C по западу страны до -12°C по северу, во вторник от -3°C по Гродненской области до -11°C по Витебской.

В середине недели морозы станут крепче, но переменная облачность сохранится, зато обещают без существенных осадков. Местами на дорогах будет скользко. Ночью в среду по югу страны передают от -6 градусов по северу — до -23. Днем по юго-западу от -4°C по северо-востоку — до -12°C.

С четверга на небе в основном будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. На дорогах слабый гололед, местами — гололедица. На улице к концу недели будет теплеть. Ночью ожидается от -12 мороза по западу до -23 по востоку. Днем в четверг — около нуля в юго-западных районах, на северо-востоке — все еще до -12°C в юго-западных районах до -12°C в северо-восточных. А вот в пятницу в Бресте уже +1 градус, в Витебске — еще -8.

В выходные будет облачно, почти по всей стране пройдет небольшой кратковременный снег, немного усилится ветер. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью в западной части страны градусник покажет -5°C в северо-восточной — до -22°C. А днем в субботу и воскресенье обещают до +3 градусов тепла. Всю неделю будет сохраняться высокая влажность (90%).

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