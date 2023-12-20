Командующий армией Бельгии: Россия может открыть второй фронт в Европе 3 20.12.2023, 10:44

4,634

Мишель Хофман

Названы следующие цели после Украины.

Командующий вооруженными силами Бельгии адмирал Мишель Хофман считает, что Россия может в будущем открыть второй фронт в Европе. После Украины следующими целями Кремля могут стать Молдова или страны Балтии.

Об этом Хофман сказал в интервью VRT News. Он обратил внимание на то, что Россия перевела свою экономику на военные рельсы, и призвал Европу готовиться.

«Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились. Язык, который использует Кремль и президент Владимир Путин, всегда неоднозначен. Не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем», – отметил адмирал.

Сейчас РФ кажется ослабленной войной в Украине, но это лишь временно, убежден он. «Россия в конце концов возродит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы», – говорит командующий бельгийской армией.

«Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны убедиться, что у нас есть способность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать, что мы готовы контратаковать, если это будет необходимо», – подчеркнул Хофман.

Отметим, что Молдова граничит с Украиной, а часть страны – Приднестровье – уже давно находится под контролем российского контингента. Кишинев озабочен тем, что Молдова может стать следующей российской мишенью.

Страны Балтии (Эстония, Литва и Латвия) также обеспокоены угрозой со стороны РФ. Однако, в отличие от Молдовы, эти три страны являются членами НАТО, что должно защитить их от российской агрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».