Люди бьют друг другу лица: из-за огромной очереди на польско-белорусской границе вспыхнули конфликты 7 21.12.2023, 11:52

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Что сейчас присходит на переходе Тересполь - Брест.

Ужасная ситуация сложилась на польской стороне перехода Тересполь — Брест. Из-за того, что очередь автомобилей в направлении Беларуси превышает все мыслимые пределы, люди на нервах.

Некоторые пытаются купить себе место поближе и делают попытку вклиниться в очередь. Из-за таких перемещений и возникают конфликты. Цены на такую услугу взлетели — могут попросить и 100 долларов, хотя обычно такса меньше, пишет «Виртуальный Брест».

Естественно, находятся и те, кто отстаивает свое место и никого не пропускает. Люди выходят на дорогу и блокируют проезд для желающих вклиниться, при этом возникают потасовки.

Кто-то пытается просить-молить, давя на жалость: то дети малые, то страховка заканчивается, то десятки других причин.

Но люди, выстоявшие по 20 часов, уже никого не слушают и ничему не верят.

В мессенджерах тоже кипят словесные баталии: продавцы очереди против честных стояльцев. Ситуация все накаляется, уже ночь, полиция если и приезжает, то ненадолго. Многие в шоке от происходящего. Вот типичная жалоба:

— Предложила пустить кто с ребенком. Впустила бус с ребенком. Бус с ребенком начал всех впускать. Перед центром две машины впустил. Полиция приехала и выгнала. Так бус не успокоился и все равно впустил еще 7 машин. Вот так пускать с детьми. А мы их жалеем.

— Вы меня простите конечно! Что за бред, пустите бедных с дитем!? Что вы едите с этим дитем в такую очередь!? Единицы едут с лечения, а остальные везут детей, чтобы товар взять! Я сама мать двоих детей и никогда в жизни не возьму их в Польшу в такую очередь! Так что люди, не надо жалеть, пусть едут как все! Очень хитро сделанные, ни стыда ни совести, детьми зарабатывать, а потом еще 10 машин впустить за бабки.

За то, чтобы протолкнуть автомобиль ближе к переходу, берут немалые деньги.

Таких желающих отлавливают, штрафуют, но все равно их меньше не становится. На нашей стороне обычно в критической ситуации дежурит наряд ГАИ.

На польской, полиция приезжает только на вызовы. С автобусами все нормально — очередь тоже большая, но там хоть никто никуда вперед не пытается пролезть, все стоят как положено. Там другая проблема — перевозчики подняли цены на билеты.

На фото ниже хвост очереди: он к вечеру был уже за заправку, такого большого количества автомобилей давно не было.

Народ ринулся в Беларусь на праздники, или в преддверии праздников, все спешат вернуться домой, а может быть и привезти что-то из покупок.Люди бьют друг другу лица: из-за огромной очереди на польско-белорусской границе вспыхнули конфликты

Что сейчас присходит на переходе Тересполь - Брест.

Ужасная ситуация сложилась на польской стороне перехода Тересполь — Брест. Из-за того, что очередь автомобилей в направлении Беларуси превышает все мыслимые пределы, люди на нервах.

Некоторые пытаются купить себе место поближе и делают попытку вклиниться в очередь. Из-за таких перемещений и возникают конфликты. Цены на такую услугу взлетели — могут попросить и 100 долларов, хотя обычно такса меньше, пишет «Виртуальный Брест».

Естественно, находятся и те, кто отстаивает свое место и никого не пропускает. Люди выходят на дорогу и блокируют проезд для желающих вклиниться, при этом возникают потасовки.

Кто-то пытается просить-молить, давя на жалость: то дети малые, то страховка заканчивается, то десятки других причин.

Но люди, выстоявшие по 20 часов, уже никого не слушают и ничему не верят.

В мессенджерах тоже кипят словесные баталии: продавцы очереди против честных стояльцев. Ситуация все накаляется, уже ночь, полиция если и приезжает, то ненадолго. Многие в шоке от происходящего. Вот типичная жалоба:

— Предложила пустить кто с ребенком. Впустила бус с ребенком. Бус с ребенком начал всех впускать. Перед центром две машины впустил. Полиция приехала и выгнала. Так бус не успокоился и все равно впустил еще 7 машин. Вот так пускать с детьми. А мы их жалеем.

— Вы меня простите конечно! Что за бред, пустите бедных с дитем!? Что вы едите с этим дитем в такую очередь!? Единицы едут с лечения, а остальные везут детей, чтобы товар взять! Я сама мать двоих детей и никогда в жизни не возьму их в Польшу в такую очередь! Так что люди, не надо жалеть, пусть едут как все! Очень хитро сделанные, ни стыда ни совести, детьми зарабатывать, а потом еще 10 машин впустить за бабки.

За то, чтобы протолкнуть автомобиль ближе к переходу, берут немалые деньги.

Таких желающих отлавливают, штрафуют, но все равно их меньше не становится. На нашей стороне обычно в критической ситуации дежурит наряд ГАИ.

На польской, полиция приезжает только на вызовы. С автобусами все нормально — очередь тоже большая, но там хоть никто никуда вперед не пытается пролезть, все стоят как положено. Там другая проблема — перевозчики подняли цены на билеты.

На фото ниже хвост очереди: он к вечеру был уже за заправку, такого большого количества автомобилей давно не было.

Народ ринулся в Беларусь на праздники, или в преддверии праздников, все спешат вернуться домой, а может быть и привезти что-то из покупок.

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