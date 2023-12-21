Умеров заявил о мобилизации в армию украинцев, живущих за границей

Умеров заявил о мобилизации в армию украинцев, живущих за границей10
- 21.12.2023, 12:03
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Это касается всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2024 году хочет мобилизировать на военную службу мужчин, живущих за границей.
В частности, украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах попросят явиться в призывные пункты вооруженных сил.
Об этом Умеров сообщил в интервью Welt TV.
Как отмечает издание, министр говорил о «приглашении». Однако он дал понять, что будут санкции, если украинцы не выполнят просьбу.
«Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно», — сказал Умеров.
Глава Минобороны сказал, что справедливость важна. В будущем мобилизированным должно быть заранее ясно, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить и когда их демобилизируют.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главком и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.