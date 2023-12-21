В Карловом университете в центре Праги неизвестный открыл стрельбу 21.12.2023, 18:01

Есть пострадавшие и погибшие.

В Карловом университете в центре чешской Праги неизвестный открыл стрельбу.

«Все произошло полчаса назад, может час назад. Выстрелов было слышно дофига. Еще [взрыв] вроде гранаты или что-то такое. Сейчас слышны только крики», — цитирует Telegram-канал Astra студентку, которая забаррикадировалась в одной из аудиторий.

BBC со ссылкой на чешскую полицию пишет, что есть погибшие и пострадавшие. Их число не сообщается.

«В это сложно поверить, но мы в тишайшей Праге под обстрелом. Я читал лекцию в университете, когда в здании раздались выстрелы, дрожали стекла. Затем было много криков, в аудиторию ворвался спецназ и проверил помещение. По первым сообщениям полиции, неизвестный открыл стрельбу в здании факультета, есть убитые и раненые. Вся площадь Яна Палаха и квартал Йозефов оцеплены полицией. Мы со студентами забаррикадировались в аудитории. На все это невозмутимо смотрит Пражский Град», — рассказал очевидец.

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