В РФ приговорили к 12 годам колонии миллиардера родом из Беларуси 1 21.12.2023, 21:18

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Михаил Абызов

Михаила Абызова признали виновным по четырем статьям.

В Москве 21 декабря суд вынес приговор уроженцу Минска, миллиардеру и бывшему российскому министру Михаилу Абызову. Его признали виновным по четырем статьям, сообщила пресс-служба московских судов.

Преображенский районный суд города Москвы вынес приговор в отношении российского экс-министра Михаила Абызова, а также еще 10 человек. Суд признал его виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, «отмывании» денег и коммерческом подкупе.

51-летнему Абызову назначено 12 лет колонии строго режима и 80 миллионов российских рублей штрафа (около 860 тысяч долларов). «Остальным фигурантам уголовного дела назначены различные сроки наказания», — говорится в сообщении судебной пресс-службы.

Суд также запретил Абызову на три года занимать должности, связанные с выполнением «организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах». Бывшего министра лишили ордена Дружбы. После отбытия наказания ему запрещено в течение пяти лет покидать место жительство и посещать массовые мероприятия, сообщил ТАСС.

Напомним, в 2012 году состояние Михаила Абызова оценивалось в 1,3 миллиарда долларов. Он родился в Минске. Будучи подростком, Абызов ездил на заработки в Тюмень в составе стройотряда мединститута. После возвращения в Минск его пригласил на обучение (как победителя школьной олимпиады) физико-математический интернат при Московском государственном университете. Здесь он учился вместе с одногодкой Андреем Мельниченко.

Уже на первом курсе мехмата МГУ Абызов основал свою первую фирму, которая занималась продажей турецких товаров и оргтехники. С осени 1991 года был брокером на российской товарно-сырьевой бирже, где заработал, по его словам, свои первые «по-настоящему большие деньги» — 500 тысяч долларов.

К началу 2000-х годов Абызов был владельцем крупного бизнеса и заместителем председателя правления РАО «ЕЭС России» (возглавлял этот российский энергогигант Анатолий Чубайс). В январе 2012 года стал советником тогдашнего президента Дмитрия Медведева, а в мае стал министром по координации «Открытого правительства».

Пробыв на этой должности «министра без министерства» шесть лет, Абызов в конце 2018 года покинул Россию и жил на своей вилле в Италии и в США. В марте 2019 года он вернулся в РФ на день рождения бывшего коллеги и был арестован. Абызов вину не признавал и назвал обвинения в свой адрес «произвольным сочинением на тему уголовного кодекса».

Уже после ареста в 2021 году Forbes все еще оценивал состояние Абызова в 650 миллионов долларов.

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