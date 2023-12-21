Стрелок из Праги восхищался стрельбой в брянской школе 4 21.12.2023, 22:36

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Давид Козак

Об этом он писал в своем телеграм-канале.

24-летний студент-историк Давид Козак, который, предположительно, устроил стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге, вел телеграм-канал, в котором рассказал, что на массовое убийство его вдохновила школьница, в декабре открывшая стрельбу в брянской гимназии, пишет Expres.cz. В результате стрельбы в пражском университете погибли как минимум 15 человек, более 20 получили ранения.

В постах, которые приводит издание, юноша пишет, что хочет устроить стрельбу и, возможно, покончить жизнь самоубийством. Он пишет, что устроившая стрельбу брянская школьница ему «очень помогла». «Алина стала последней точкой. Она как будто вовремя пришла ко мне на помощь с небес», — написал он. Также Козак заявляет, что ему «всегда хотелось убивать».

Полиция сейчас выясняет, действительно ли этот аккаунт в Telegram принадлежал стрелявшему. Издание пишет, что стрелок сначала убил своего отца в Гостоуни, а затем отправился в Прагу.

Стрельба произошла днем 21 декабря. По данным Aktu.cz, стрелок открыл огонь из длинноствольного оружия с оптикой. Студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях, некоторые укрылись на крыше.

Начальник полиции Мартин Вондрашек сообщил, что стрелок покончил с собой, когда к нему приблизились силовики и открыли огонь. По его словам, сейчас точно определить, кто именно убил стрелка невозможно, это определит вскрытие. Он отметил, что личность стрелка не установлена точно из-за полученных тяжелых ранений.

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