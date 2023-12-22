Россельхознадзор «подавился» французской рыбой «белорусского» производства 6 22.12.2023, 10:51

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И выдвинул претензии белорусскому рыбокомбинату.

Россельхознадзор выдвинул претензии беларусскому ООО «Рыбоконсервный комбинат «Столичный» из-за европейского сырья. Российская служба обратилась Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию продукции предприятия.

«В частности, установлено, что комбинат направил в Россию партию соленой рыбопродукции лососевых пород якобы собственного производства, однако в действительности это было переупакованное французское сырье. Об этом свидетельствуют лабораторные исследования, в ходе которых выявлено, что массовая доля поваренной соли в товарах составляла менее 0,1%», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

По мнению российской службы, такое содержание соли свидетельствует о том, что продукция не перерабатывалась, а просто переупаковывалась.

Кроме того, россияне обнаружили, что «Столичный» получил сырье из Финляндии и Фарерских островов. При этом документы, выданные на его ввоз, информация о которых есть в системах двух государств, не сошлись.

«Россельхознадзор обеспокоен сложившейся ситуацией. Отсутствие прослеживаемости в отношении ввезенного сырья вызывает у российского ведомства обоснованные сомнения в законности происхождения готовой рыбной продукции, а также может говорить о формальном подходе Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь к сертификации подконтрольных товаров. Россельхознадзор обратился к белорусскому ведомству с просьбой провести проверку по выявленным нарушениям, а также принять исчерпывающие меры по недопущению неправомерных поставок рыбопродукции в Россию», – отметили в пресс-службе Россельхознадзора.

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