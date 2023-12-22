Назад к прицепу «Скиф» и майорским погонам Телеграм-канал «СерпомПо»

22.12.2023, 12:06

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Сдавайте регалии.

Много раз наблюдали мы у Путина обоснование его украинских «упражнений» отсылками ко временам СССР. То «Ленин Украину создал», то СССР что-то там гарантировал Украине, передавая ей территории. И прочее в том же духе.

Путин, получается, что-то там «восстанавливает» как бы «из прошлого». Лавров и прочие вместе с ним.

Но дело в том, что сам «президент Путин» и «министр Лавров» - дети распавшегося СССР. Не случись этого обстоятельства с признанными позже Россией границами с Украиной по состоянию на 1991 год (в том числе в бытность президенства Путина), не было бы ни «президента Путина», ни «министра Лаврова».

Итак, если вы – Путин и Лавров, решили «восстанавливать прошлое» в отношении Украины, то давайте возвращать «к СССР» и ваше собственное положение.

Вы, Путин, слагайте полномочия и отправляйтесь в Ленинград к прицепу «Скиф», майорским погонам и проректорской должности. А вы, Лавров, выметайтесь из министерского кабинета и растворяйтесь в МИДе на второстепенной должности, где вы и сидели при распаде СССР, не имея перспектив роста. Это вас Андрей Козырев, министр, «вывел в люди».

Давайте, выгодоприобретатели от «величайшей геополитической катастрофы», сдавайте регалии.

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