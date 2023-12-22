«Неизвестные дроны» массово атаковали еще несколько областей РФ 22.12.2023, 15:11

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В аэропорту Калуги введен план «Ковер».

«Неизвестные дроны» после Ростовской области атаковали еще несколько российских регионов.

Оккупанты сообщили об «атаке беспилотников» в Брянской области. Российские СМИ заявили, что они пытались атаковать резервуары с топливом на территории логистического центра в Брянской области.

По данным местных телеграм-каналов, один БПЛА был замечен неподалеку от нефтехранилища в Суражском районе накануне в 5 утра. Сообщается, что его якобы сбили, а в 500 метрах от него нашли второй дрон, который нес кумулятивный заряд с 22-килограммовой боевой частью.

Впоследствии дроны были замечены в Таганроге и Московской области.

Российские СМИ около 13:00 сообщили, что в аэропорту Калуги в связи с появлением беспилотников в небе над областью введен план «Ковер», задержаны вылеты и прилеты.

В Минобороны РФ при этом объявили о «пресечении нескольких атак украинских дронов самолетного типа» в Московской, Брянской и Калужской областях.

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