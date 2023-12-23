Арестован ответственный за новейшие ракеты Путина заместитель гендиректора «Роскосмоса» 1 23.12.2023, 8:56

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В чем его обвиняют?

Заместитель генерального директора российской госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов арестован по обвинению в хищении средств при закупке оборудования.

Как сообщил телеграм-канал Следственного комитета России (СКР), вместе с ним под стражу отправлены два предпринимателя.

По информации СКР, каждому из фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

«По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

На своей должности Фролов, ранее служивший в космических войсках, отвечал за государственную программу вооружений «Роскосмоса».

В рамках этой программы госкорпорация занимается разработкой и производством новейшего вооружения России — ракет, крылатых блоков и беспилотников, которые в 2018 году президент Владимир Путин анонсировал в качестве «ответа на действия США».

Один из образцов этого вооружения — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», которая должна заменить ракеты «Воевода». «Сармат» спроектировали и производят на принадлежащих «Роскосмосу» предприятиях — Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева и заводе «Красмаш».

Также разработки «Роскосмоса» собираются применять и для другого оружия, анонсированного Путиным. В 2018 году президент рассказывал, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также противокорабельная ракета «Циркон».

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