Директора арестовали, бухгалтер повесился: в «Роскосмосе» начались чистки 1 23.12.2023, 10:38

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На ключевое предприятие холдингa пришли силовики.

Генерального директора АО «НПП «Геофизика-космос» Евгения Фомичева задержали в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС, ему официально предъявлено обвинение.

«Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства. Детали дела не уточняются. Статья, которую вменяют Фомичеву, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее, 18 декабря, в холдинге «Российские космические системы», в который входит «Геофизика-космос», покончил с собой главный бухгалтер. «Причина [суицида] неясна. <...> cупруга обнаружила его тело», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Красноярского края, где в одном из «закрытых» городов расположено предприятие.

НПП «Геофизика-космос» является ведущим предприятием России, специализирующимся на разработке и изготовлении оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения. Почти все российские космические аппараты содержат в себе аппаратуру, изготовленную этим предприятием.

В 2022 году предприятие уже попало под внимание государственной инспекции труда по Москве. В результате проверки выяснилось, что 704 сотрудникам не была выплачена заработная плата в размере 3 613 000 рублей. Задолженность была погашена в полном объеме, виновные привлечены к административной ответственности.

«Роскосмос», попав под ограничительные меры западных стран и оказавшись отрезанным от импортных комплектующих, столкнулся с многочисленными убытками. По итогам 2022 года года они составили 50 млрд рублей, а в 2021 году госкорпорация потеряла еще 30 млрд.

Ранее стало известно, что заместитель генерального директора российской госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов арестован по обвинению в хищении средств при закупке оборудования. Чиновник отвечал за разработку межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

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