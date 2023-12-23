В Гомеле осудили женщину, которая выложила в TikTok видео с сотрудником ГАИ 9 23.12.2023, 11:08

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Инспектор оштрафовал ее дочь за отсутствие фликера, когда она шла по обочине.

40-летнюю политзаключенную Снежану Цадову осудили за видео в TikTok инцидента в Лоевском районе, где она комментировала действия сотрудника ГАИ, который оштрафовал ее дочь за отсутствие фликера.

Судья Олег Хорошко назначил женщине 6 месяцев колонии общего режима. Их она уже отбыла в следственном изоляторе, пишет «Весна».

Инцидент произошел в середине июля в деревне Бывальки под Лоевом. Инспектор оштрафовал девушку за отсутствие фликера, когда она шла по обочине. Ее мать — Снежана Цадова — сняла действия сотрудника ГАИ со своими комментариями на камеру и выложила в TikTok.

Как писали в УВД Гомельского облисполкома, «правоохранитель пригласил девушку в служебный автомобиль для составления административного протокола за правонарушение». В своем видео мать говорит, что ее дочь не выпускают из машины. Также сотрудник не отдавал телефон одной из подруг девушки. По версии обвинения, мать девушки «всячески пыталась препятствовать ведению административного процесса, снимала происходящее на телефон, эмоционально комментируя действия сотрудника милиции и давая оценку действиям правоохранителей в целом».

«Для проведения следственных действий сельчане было предложено проехать в РОВД, однако она отказалась пройти в служебный автомобиль, игнорируя законные требования сотрудников милиции. Бойцы ОМОН УВД Гомельщины с использованием физической силы провели «буйную» женщину в автотранспорт», — рассказали в УВД.

В результате в конце августа сотрудники ОМОНа задержали женщину дома с применением силы. К Цадовой домой приехала следственно-оперативная группа. Впоследствии возбудили уголовное дело о разжигании вражды или вражды в отношении милиции по ст.130 Уголовного кодекса о разжигании иной социальной вражды. До суда ее поместили под стражу в СИЗО.

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