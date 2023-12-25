Видео с утренника в бобруйском детском саду набрало миллионы просмотров в TikTok 7 25.12.2023, 9:51

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Настоящий хит.

Жительница Бобруйска сняла видео на утреннике в детском саду, куда ходит ее дочь, а оно неожиданно для нее самой попало в рекомендации TikTok и стало набирать миллионы просмотров.

Девушка выложила короткий ролик выступления воспитателей на утренике, один из них был в образе «избушки на курьих ножках» из сказки.

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