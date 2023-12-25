Видео с утренника в бобруйском детском саду набрало миллионы просмотров в TikTok

Видео с утренника в бобруйском детском саду набрало миллионы просмотров в TikTok7
- 25.12.2023, 9:51
- 8,144
Настоящий хит.
Жительница Бобруйска сняла видео на утреннике в детском саду, куда ходит ее дочь, а оно неожиданно для нее самой попало в рекомендации TikTok и стало набирать миллионы просмотров.
Девушка выложила короткий ролик выступления воспитателей на утренике, один из них был в образе «избушки на курьих ножках» из сказки.
@gera.prolashes Поздравляю, вы смотрите оригинал.Приношу свои извинения,если кого бесит,я не думала, что он залетит в рек😂 #бобруйск #сад #утренниквдетскомсаду ♬ оригинальный звук - Yana_gera