Певец-путинист Киркоров сбросил со сцены охранника

Певец-путинист Киркоров сбросил со сцены охранника2
- 25.12.2023, 14:14
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Пострадавший написал заявление в полицию.
Охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на российского певца-путиниста Филиппа Киркорова. Об этом сообщает близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash.
Мужчина просит правоохранительные органы привлечь артиста за причинение легких телесных повреждений.
Издание поясняет, что Киркоров сбросил со сцены охранника. Исполнитель в компании из пяти человек попытался пройти за кулисы во время концерта Ани Лорак, но секьюрити попросил подождать, чтобы согласовать пропуск. После этого Киркоров оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Мужчине диагностировали растяжение связок правого голеностопа.
Инцидент случился несколько месяцев назад.