Путин ополчился на участников «полуголой вечеринки»10
- Владимир Пастухов
- 25.12.2023, 17:14
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Зрелище получилось не для слабонервных.
Если бы я был Путиным, я бы тоже ополчился на участников «полуголой вечеринки» в Москве, но за другое. Я-то лично совсем не против культа тела, тем более полуголого и даже совсем голого. Но хотелось бы немного более качественного тела. Потому что то, что я успел посмотреть, оскорбляет не столько нравственные чувства верующих, сколько эстетические чувства гедонистов. Такие совершенства секретарша Верочка из «Служебного романа» рекомендовать прятать под макси, а не выставлять на всеобщее обозрение. Как сказал бы герой Ильфа и Петрова, «Зрелище получилось не для слабонервных».
Владимир Пастухов, Telegram