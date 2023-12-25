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Путин ополчился на участников «полуголой вечеринки»

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  • Владимир Пастухов
  • 25.12.2023, 17:14
  • 8,802
Путин ополчился на участников «полуголой вечеринки»
Владимир Пастухов

Зрелище получилось не для слабонервных.

Если бы я был Путиным, я бы тоже ополчился на участников «полуголой вечеринки» в Москве, но за другое. Я-то лично совсем не против культа тела, тем более полуголого и даже совсем голого. Но хотелось бы немного более качественного тела. Потому что то, что я успел посмотреть, оскорбляет не столько нравственные чувства верующих, сколько эстетические чувства гедонистов. Такие совершенства секретарша Верочка из «Служебного романа» рекомендовать прятать под макси, а не выставлять на всеобщее обозрение. Как сказал бы герой Ильфа и Петрова, «Зрелище получилось не для слабонервных».

Владимир Пастухов, Telegram

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