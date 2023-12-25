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Видеофакт: российский солдат под Авдеевкой начал умолять ВСУ сохранить ему жизнь

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  • 25.12.2023, 17:37
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Видеофакт: российский солдат под Авдеевкой начал умолять ВСУ сохранить ему жизнь

Украинский оператор дрона проявил милосердие и дал солдату шанс.

В Сети появилось видео, снятое в окрестностях Авдеевки, на котором российский военнослужащий слезно умоляет украинских военных сохранить ему жизнь.

На опубликованных кадрах видно, как российский солдат в камуфляжной форме стоит на поле боя в заснеженной посадке и просит пощады. 

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Украинский оператор дрона, который снял видео, проявил милосердие и дал солдату шанс пересечь линию фронта и сдаться в плен. Однако оккупант сбежал и скрылся во вражеских окопах, рассказал в своем Telegram-канале военный журналист Юрий Бутусов.

«В следующий раз пощады ему не будет», – уверяют воины 110-й механизированной бригады ВСУ, чьи слова цитирует журналист.

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