Белоруска нашла такую работу, что в итоге потеряла более $16,5 тысяч 1 26.12.2023, 13:02

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Фота: tut.by

Объявление она нашла в Сети.

Минчанка, пролистывая посты в Instagram, увидела объявление о возможности получить дополнительный доход за счет инвестиций. Написала в директ, чтобы узнать подробности работы, — ей ответил представитель компании. Решила, что попробует заработать. Как ей сказали, стала переводить деньги на определенный счет, пишет «Онлайнер».

Из переписки, скриншоты которой опубликовала минская милиция, заметно: представитель инвестиционной компании общается с минчанкой местами по-дружески: на «ты», задает личные вопросы вроде «Ты покушала?», «Как ты себя чувствуешь?», кое-где пишет с ошибками.

«Объявление я нашла в сети интернет. Перезвонили, рассказали о работе, все как бы хорошо. Вначале зарабатывала. Показывали все это на платформе, что приходят доходы. Потом очень грамотно разыграли такую ситуацию, что якобы я неправильно ввела цифры на этой платформе, а чтобы не потерять заработанные деньги, надо было взять у них вымышленный кредит и потом его, соответственно, погасить. Позже приходит осознание, что все это была игра и под разными предлогами начинается выманивание денег. Мошенники в моем случае сыграли на доверии, моей порядочности, что я честно работала и продолжала работать с ними», — рассказала потерпевшая.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в милицию.

В ГУВД Мингорисполкома напоминают: прежде чем вкладывать деньги в инвестиционные проекты, хотя бы поищите информацию о них в интернете.

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