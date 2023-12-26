Залужный: Марьинка фактически уничтожена полностью 1 26.12.2023, 19:13

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Фота: Bryce Wilson/abc

ВСУ окопались в окрестностях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ отошли из полностью разрушенного города Марьинка, что в Донецкой области, чтобы сохранить жизни защитников.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал на пресс-конференции 26 декабря, пишет «Украинская правда».

На вопрос о правдивости заявления российских пропагандистов о полном захвате Марьинки Валерий Залужный ответил, что украинские войска должны были отойти от города.

«Ситуация абсолютно такая, как была в Бахмуте – уничтожаются улица за улицей, квартал за кварталом, наши бойцы, и после этого имеем то, что имеем. Это война, поэтому в том, что мы сейчас отошли на окраины Марьинки и в некоторых местах уже обустроили позиции за Марьинкой, нет ничего такого, что может вызвать какой-то там общественный резонанс. Война, к сожалению, она такая», – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он отметил, что решение отойти от Марьинки приняли, чтобы сохранить жизнь бойцов.

По словам Валерия Залужного, в некоторых местах Силы обороны Украины окопались в окрестностях Марьинки, а в других – чуть дальше. По состоянию на 26 декабря 2023 года украинские войска еще находятся в северной части города.

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