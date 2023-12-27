Александр Сотник: В Кремле сейчас идет подковерная возня двух бригад 27.12.2023, 17:17

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Александр Сотник

Журналист спрогнозировал, когда сменится власть в РФ.

В Кремле сформировалась подковерная борьба двух групп. Об этом рассказал журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник в интервью Главреду.

«Первая – Кириенко с Ковальчуками, а вторая – это Патрушев с Бортниковым. Вот они друг другу и противостоят. ФСБ крайне недовольна активностью Кириенко и, кстати, тем же сериалом «Слово пацана», который был заказан администрацией президента в лице Кириенко и проплачен Ковальчуком. Сам сериал снял Бондарчук, который без денег и пальцем не пошевелит. Хотя в этом «искюйстве» пещерном все такие остались», – сказал журналист.

Сотник отмечает, что пока Путин жив, он не собирается отказываться от власти в России. А жить российский диктатор хочет долго, и всё это время он планирует править в РФ.

В то же время Сотник выразил мнение, что с точки зрения экономики эта российская «пещера» долго не протянет, ведь в этой сфере в РФ страшная деградация. По словам журналиста, всё, что остается Путину – это и дальше накачивать агрессивную милитаристскую риторику. Сотник отмечает, что российский диктатор будет всё больше угрожать Западу и однажды совершит вторжение.

«Как это будет происходить, даже не представляю. Потому что и сейчас для меня это кажется каким-то безумием. Но однажды это просто произойдет – обыденно, и станет частью новостной ленты. А дальше – посмотрим, как это всё будет происходить и развиваться. Остается открытым вопрос о том, надолго ли хватит России, когда Путин нажмет на кнопку, каков будет ответ и в каких масштабах», – подытожил Сотник.

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