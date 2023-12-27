Певице Шакире поставили памятник в родном городе 1 27.12.2023, 22:38

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Видеофакт.

Памятник высотой 6,5 м в городе Барранкилья на севере Колумбии изображает певицу в танце, который она исполняла в видеоклипе на песню Hips Don't Lie (в переводе на русский – «Бедра не лгут»).

Песня, которую Шакира исполнила вместе с рэпером Вайклефом Жаном, была выпущена в 2006 году и моментально взлетела на первые строчки хит-парадов по всему миру, в том числе в Британии, где сингл провел пять недель на вершине, и США – там он до сих пор остается самой популярной работой Шакиры, передает BBC.

За 14 лет с момента публикации клип на Hips Don't Lie просмотрели в YouTube более 1,3 млрд раз; несколько лет назад видео было оцифровано заново и перезалито в формате 4K.

«Бедра, которые не лгут, уникальный талант и голос, который движет массами», – гласит надпись на табличке под скульптурой.

На открытии статуи присутствовали родители Шакиры Уильям Мебарак и Нидия Риполл, а также мэр Барранкильи.

«Спасибо скульптору Йино Маркесу и ученикам районной школы искусств за этот образец огромного художественного таланта моих земляков», – написала Шакира в соцсети X.

В этом году Шакира неоднократно попадала в новости – в частности, когда выпустила песню о своем бывшем партнере, экс-футболисте Жераре Пике (она побила рекорды YouTube в Латинской Америке), а также в связи с делом о налоговом мошенничестве, возбужденном против нее в Испании.

Шакира урегулировала претензии испанских властей, выплатив штраф в размере 7,5 млн евро.

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