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Неизвестный объект влетел в воздушное пространство Польши со стороны Украины

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  • 29.12.2023, 13:13
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Неизвестный объект влетел в воздушное пространство Польши со стороны Украины

На огромной скорости.

Воздушное пространство Польши сегодня утром было нарушено неопознанным воздушным объектом. Об этом говорится в официальном сообщении оперативного командования.

«Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны.

В соответствии с действующим порядком Оперативный командующий Вооруженными Силами мобилизовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства», – говорится в официальном сообщении.

RMF FM со ссылкой на очевидцев написало, что объект на огромной скорости видел в гмине Долгобычув Люблинского воеводства, которая расположена вблизи Пшеводува, где в прошлом году взорвалась ракета. Был слышен сильный шум и свист. Поиски объекта могут идти в районе Замосци. Информации о взрыве нет. Журналисты издания предполагают, речь может идти о краткосрочном нарушении воздушного пространства, после чего объект покинул его.

Представитель оперативного командования подполковник Яцек Горышевский в эфире TVN24 сообщил, что была повышена боевая готовность всех средств ПВО, истребителей. Сигнал объекта был утрачен. Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. По его словам, инцидент произошел в районе Замосци.

Горышевский отказался сообщать дополнительные подробности, сославшись на то, что обстоятельства устанавливаются. Он не стал подтверждать, что объект вылетел с территории Польши, или упал, пообещав предоставить информацию, тогда, когда это будет возможно.

Сегодня ночью и утром Россия предприняла массировнную дроново-ракетную атаку по Украине. Всего, по сведениям Воздушных сил Украины, были выпущен 158 ракет различных типов и беспилотников. ПВО смогла уничтожить 114 воздушных целей. Попадания и разрушения, пожары вследствие падений обломков зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Конотопе, Запорожье и других места. Есть погибшие и раненые.

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