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Bloomberg: Репрессии против звезд с вечеринки Ивлеевой запустили по личному приказу Путина

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  • 29.12.2023, 20:06
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Bloomberg: Репрессии против звезд с вечеринки Ивлеевой запустили по личному приказу Путина

Официально Кремль отказался комментировать эту историю.

Кремль начал жесткую кампанию против знаменитостей, участвовавших в «полуголой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, с санкции президента Владимира Путина. Как сообщает источник Bloomberg, близкий к Кремлю, Путину показали фотографии со скандального мероприятия в столичном клубе «Мутабор». Президент выразил негодование относительно чересчур вольного поведения звезд шоу-бизнеса в то время, как страна ведет войну. Такая реакция стала достаточным основанием для начала масштабной кампании по наказанию артистов.

Кремль стремится мобилизовать общество к мартовским выборам, представляя Путина как защитника традиционных российских ценностей в конфронтации с «либеральным» Западом. В представлении Путина «страна ведет войну, а эти люди веселятся», — отметила Татьяна Становая, старший сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center.

«Огромное число людей убеждены, что это была не вечеринка, а специально организованная провокация-манифестация. Что именно поэтому организаторы ее специально сделали публичной и распиарили. […] Цель — показать, что в эпоху СВО общество совсем не едино вокруг СВО и что элите на самом деле плевать на эту СВО. Поэтому специально сделано максимально провокативно, типа „бал сатаны“», — уверен близкий к администрации президента политтехнолог Сергей Марков. Именно поэтому было решено «наказать их на самом высоком уровне», считает он.

Преследование российских селебрити за участие в «полуголой» вечеринке Анастасии Ивлеевой началось по команде из администрации президента Владимира Путина, рассказали источники The Moscow Times в правительстве, Госдуме и администрации президента. В Кремле посчитали выгодным предложить россиянам направить накопившийся в обществе негатив на светских персонажей — «зажравшихся звезд».

Драйвером и инициатором раскручивания скандала на первом этапе были маргинальные, ультраконсервативные активисты, сторонники войны, Z-блогеры. Затем в работу включились ведущие ТВ-пропагандисты, а также силовые органы — полиция, суд, налоговая. «Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно», — сказал российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.

Официально Кремль отказался комментировать эту историю. «Что касается вот этой вечеринки, то прошу вас меня помиловать. Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопросы журналистов.

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