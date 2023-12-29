Байден: Путина необходимо остановить 14 29.12.2023, 21:13

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Джо Байден

Президент США отреагировал на ракетный удар РФ по Украине.

Массированный удар России является напоминанием о том, что диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину. Его нужно остановить.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Американский лидер напомнил, что сегодня, 29 декабря, Россия нанесла удары по украинскому роддому, торговому центру и жилым кварталам, в результате чего погибли мирные жители, десятки получили ранения.

«Это суровое напоминание всему миру о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и поработить ее народ. Его необходимо остановить», - подчеркнул Байден.

Он также добавил, что если Конгресс США не одобрит новое финансирование помощи Украине, то страна не сможет продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, которые необходимы для защиты украинского мирного населения.

«Конгресс должен сделать шаг вперед и действовать без дальнейших промедлений», - отметил президент.

По его словам, ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины. Они затрагивают и весь Североатлантический альянс.

«Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История сурово осудит тех, кто не откликнется на призыв свободы», - резюмировал он.

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