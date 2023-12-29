Цены на нефть рекордно упали со времен пандемии коронавируса
- 29.12.2023, 21:36
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Биржевые цены на Brent потеряли около 10% с начала 2023 года.
За 2023 год цена барреля эталонной североморской марки Brent упала почти на 10%, пишет Bloomberg. Стоимость котировок показала максимальное годовое падение со времен пандемии коронавируса.
Аналитики назвали две главные причины такой динамики стоимости нефтяных котировок. Первая — риски заметного увеличения объемов добычи топлива в странах, которые не входят в состав ОПЕК на фоне замедления спроса на нефть в мире. Вторая причина — выход Анголы из состава ОПЕК. После того, как африканская страна объявила о своем решении, нефтяные котировки сразу пошли вниз.
Сейчас фьючерсные контракты на поставки нефти Brent в марте 2024 года торгуются на уровне $77,7 за баррель, хотя в самом начале и во второй половине января котировки достигали $86-88.